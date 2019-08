Bewegende stoelen, wind, regen en geuren: The Matrix maakt comeback in 4DX-versie Jan Aelberts

19 augustus 2019

14u42 0 Antwerpen ‘Blue pill or red pill?’ Fans worden binnenkort letterlijk meegezogen in ‘The Matrix’. Kinepolis brengt een nieuwe versie van de veelbesproken 90s-film opnieuw op het grote scherm. Van 28 augustus tot 10 september speelt de zogenaamde 4DX-versie in Kinepolis Antwerpen.

Twintig jaar na de release van The Matrix kunnen fans opnieuw in de wereld van Neo stappen. Letterlijk deze keer. Kinepolis toont een gloednieuweversie van de film, in 4DX. En dat wilt zeggen dat de stoelen meebewegen met de actie, je wind en regen voelt en zelfs de geur van The Matrix - wat moeten we ons dààr bij voorstellen? - kan opsnuiven.

Vanaf 28 augustus tot en met 10 september zijn er dagelijks vertoningen van The Matrix in 4DX in Kinepolis Antwerpen. Ook in Brussel, Gent, Hasselt en Luik kan je terecht voor de vernieuwde versie van The Matrix.

Sci-fi actiethriller The Matrix, geschreven en geregisseerd door Lana en Lilly Wachowski met in de hoofdrollen Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving en Lawrence Fishburn, sleepte in 2000 maar liefst vier Oscars in de wacht. De film maakt inmiddels ook deel uit van de top 20 beste films allertijden volgens de gebruikers van de toonaangevende filmwebsite IMDb.

Tickets kosten 14,50 euro.