Bevrijdingsdagen zijn overrompelend succes: 160.000 bezoekers genieten van spektakel Philippe Truyts

07 september 2019

13u43 36 Antwerpen De Bevrijdingsdagen zijn in Antwerpen op een overrompelende ‘bezetting’ uitgedraaid. Liefst 160.000 mensen hebben dit weekend het spektakel bijgewoond. Hoogtepunten waren de intocht van een militaire colonne, een parade van schepen en vliegtuigen én een evocatie van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding op de Grote Markt.

Het leek wel opnieuw 1944 in Antwerpen, gelukkig wel zónder oorlogsmiserie. Zaterdagmiddag kwam een colonne met meer dan zeventig militaire voertuigen de stad binnen. Die volgde hetzelfde parcours als de Britse troepen op die gedenkwaardige 4 september, toen de Duitse bezetter werd verdreven. Eén van de hoofdrolspelers 75 jaar geleden was ingenieur en verzetsheld Robert Vekemans. Dankzij zijn terreinkennis kon Antwerpen veel vroeger dan verwacht bevrijd worden. Zijn zoon Etienne maakte de intocht mee op hetzelfde pantservoertuig – een Humber Scout Car – waarmee zijn vader van Breendonk naar Boom reed. “Dit is heel emotioneel voor mij”, vertelde hij. “Mijn vader had kunnen sterven, dan was ik er niet geweest.”

Bombardement Mortsel

Op de Scheldekaaien kon je in het Bevrijdingsdorp over de koppen lopen. In het tentje van de Amerikaanse ambassade kon je je eigen oorlogsverhaal kwijt. Voor Charles Verhaeren (82) uit Zwijndrecht géén gemakkelijke opdracht. Hij heeft de tranen in de ogen bij de herinnering. In 1943, amper zes jaar oud, overleeft hij als bij wonder het vernietigende bombardement van de geallieerden op Oude God in Mortsel. Er vallen meer dan 900 doden. Doelwit: de voormalige Minerva-autofabriek die de Duitsers gebruikten om jachtvliegtuigen te herstellen. Maar de meeste bommen treffen de nabije woonwijk.

“Wij woonden op 50 meter van de fabriek”, vertelt Verhaeren. “Onze hoek van die tuinwijk, aan de Beekstraat, bleef gedeeltelijk staan na de aanval. Ons huis was echter niet meer bewoonbaar. De plafonds waren naar beneden gekomen. En het was een geluk dat mijn moeder en ik zich in de wc in veiligheid konden brengen. We zijn dan naar het Kiel kunnen verhuizen, in de Luxemburgstraat. Daar heb ik met mijn vader de Bevrijding op straat meegemaakt. Iedereen uit de buurt was brem gaan snijden en had die als versiering ter verwelkoming van onze bevrijders aan de huizen gehangen. Ik herinner me ook hoe we van soldaten pannenkoeken kregen.”

Na de oorlog kon het gezin zijn huis in Mortsel stilaan gaan opknappen. “Maar de beelden van de oorlogsverschrikkingen heb ik nooit meer kunnen vergeten. Mensen beseffen vandaag te weinig hoe goed ze het hebben. Denk eens aan al die mensen die ons hebben bevrijd.”

Schepen en vliegtuigen

Terwijl het wolkendek mooi openbrak, begon omstreeks 16 uur een schepen- en vliegtuigenparade waarvoor de mensen rijen dik op en onder het wandelterras langs de Schelde stonden. Zo passeerden onder meer een houten mijnenveger en een escorteschip voor onderzeeërs. Bij de vliegtuigen zaten beauty’s als een Lancaster-bommenwerper, de snelle Spitfire, de geduchte Messerschmitt en een B17.

De mensen van het ‘War Heritage Institute’ genoten van het evenement. “Deze Antwerpse Bevrijdingsdagen zijn de apotheose voor onze militaire colonne”, vertelt PR-man John Osselaer. “Onze organisatie bestaat pas enkele jaren. We maken er onze missie van om het militair erfgoed en de oorlogsherinnering in stand te houden. Intussen hebben we een van de rijkste verzamelingen van militaire objecten ter wereld. Een eigen museum zit er nog niet in, maar we organiseren wel geregeld tentoonstellingen.”