Bevraging KdG: “Organisatoren van evenementen schatten verlies op 1,3 miljard euro” BJS

02 april 2020

15u00 0 Antwerpen De evenementensector in België verwacht in 2020 een omzetverlies van 54 procent ten opzichte van vorig jaar. Organisatoren van evenementen schatten het verlies op 1,3 miljard euro, toeleveranciers van evenementen op meer dan 3,6 miljard euro. Dat blijkt uit een nationale bevraging van het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) in Antwerpen.

Het onderzoek werd door 1.119 organisaties ingevuld. Dat is meer dan een derde van alle organisaties die voor meer dan 50 procent van hun omzet professioneel betrokken zijn bij of actief zijn in de organisatie van evenementen, conferenties, beurzen of festivals. Negen organisaties op de tien denken in de huidige situatie niet langer dan zes maanden verder te kunnen zonder in serieuze financiële problemen te geraken. Eind maart dacht maar liefst 65 procent van de organisaties dat de huidige steunmaatregelen niet zouden volstaan.

Nood aan steunmaatregelen op lange termijn

“Evenementen kunnen niet zomaar terug opgestart worden, en misschien al helemaal niet meer zoals voor de crisis het geval was”, benadrukt Christine Merckx van het expertisecentrum. “Het vergt maanden planning om weer op gang te raken en de eerste events te kunnen laten doorgaan. De nood aan langdurige steunmaatregelen is dus groot.”

Uit eerder onderzoek van het expertisecentrum blijkt dat de evenementensector in België 80.000 mensen tewerkstelt en jaarlijks zo’n 77.000 evenementen organiseert.