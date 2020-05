Betrapte inbrekers proberen via dak aan politie te ontkomen Sander Bral

20 mei 2020

Een getuige verwittigde dinsdagnacht de politie omdat hij zag hoe twee mannen de deur van een bakkerij in de Kasteelpleinstraat forceerden en de zaak binnengingen. De politie was meteen ter plaatse. Er werd nazicht gedaan in de winkel en vastgesteld dat de twee verdachten via een dakraam probeerden te ontkomen.

Het snelleresponsteam trof de mannen aan op een plat dak ter hoogte van de Bervoetstraat. Eén van hen gaf zich gewillig over aan de politie, de tweede verdachte probeerde nog via een openstaand raam aan de politie te ontkomen, maar kon alsnog gevat worden. Beide mannen 45 en 33 jaar bleken gekend bij de politie. Eén van hen stond zelfs geseind voor verhoor in een dossier van politiezone Neteland (Antwerpse Kempen).

Beide mannen werden gearresteerd voor verder onderzoek. De kassa van de zaak bleek beschadigd en de mannen waren ook in het bezit van een koevoet. Mogelijk was er nog een derde verdachte betrokken bij de feiten die op de uitkijk stond. Die staat geseind.