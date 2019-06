Betrapte inbreker (33) verstopt zich in lager gelegen appartement Sander Bral

Aan de Van Maerlandstraat in Antwerpen-Noord heeft een vrouw vrijdag in haar woning een inbreker betrapt. Dat gebeurde op klaarlichte dag rond twintig na twaalf. Het slachtoffer kon nog net zien dat de verdachte vluchtte via de brandladder en een lager gelegen appartement binnen ging. Er werden verschillende politieploegen ter plaatse gestuurd. In het lager gelegen appartement werd een huiszoeking gedaan. Daar werd de verdachte aangetroffen in het bezit van de buit van de eerder gepleegde inbraak. De verdachte van 33 jaar werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex.