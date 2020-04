Betrapte dievegge spuwt naar winkelbediende Patrick Lefelon

08 april 2020

14u47 0 Antwerpen Een 31-jarige Nederlandse vrouw uit Lier is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen, omdat ze gisteren gespuwd heeft naar een personeelslid van Albert Heijn in de Offerandestraat.

De vrouw deed dinsdag met haar partner inkopen in het filiaal van Albert Heijn in de Offerandestraat in Antwerpen. Een winkeldetective had haar betrapt toen ze aan de kassa niet alle goederen had aangeboden om te betalen. De vrouw reageerde agressief tegenover het personeel van de winkel. Op een bepaald moment spuwde ze in het gezicht van een personeelslid. De politie kwam ter plaatsen en arresteerde vrouw.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De Nederlandse werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor diefstal met geweld en het verspreiden van schijnbaar schadelijke stoffen. De vrouw is vrijgelaten door de onderzoeksrechter, maar ze moet zich aan voorwaarden houden.