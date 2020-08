Bestuurster (30) lichtgewond na aanrijding met MUG CVDP

19 augustus 2020

22u20 1 Antwerpen Op de Dascottelei in Deurne heeft woensdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenwagen en MUG-voertuig.

Het ongeluk gebeurde om kwart voor zeven. Het MUG-voertuig was prioritair onderweg van het AZ Monica naar een medische interventie. “Rond 17.40 uur stak een voertuig plots de trambedding over waarna de bestuurder van de MUG vol in de remmen ging, maar een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De MUG-wagen belandde in de flank van de andere wagen”, vertelt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen. De vrouw van 30 jaar raakte lichtgewond en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De drie inzittenden van de MUG bleven ongedeerd. Het voertuig zelf werd getakeld omdat het niet meer rijvaardig was. Geen van de bestuurders had gedronken.