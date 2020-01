Bestuurders gewond na botsing tussen tram en bus Sander Bral

20 januari 2020

14u02 3 Antwerpen Een tram van vervoersmaatschappij De Lijn en een reisbus zijn maandagochtend tegen elkaar geknald op de Groenendaallaan in Antwerpen-Noord. Beide chauffeurs raakten daarbij lichtgewond. De passagiers op de bus kwetsten zich niet en op de tram zaten geen reizigers.

Het ongeval deed zich voor ter hoogte van de wijk Luchtbal. De omstandigheden worden onderzocht, mogelijk had de buschauffeur de tram niet of te laat zien aankomen toen hij de tramsporen opdraaide. Door de knal ontspoorde de tram. Beide bestuurders kwetsten zich licht. Op de bus raakten niemand van de reizigers gewond. Op de tram zaten geen passagiers, omdat die onderweg was naar de nabijgelegen stelplaats.

Techniekers van De Lijn moesten ter plaatse komen om de tram terug op de rails te zetten. Daardoor was het tramverkeer een tijdlang versperd op lijn zes tussen de haltes P+R Luchtbal en Merksem Gasthuishoeve.