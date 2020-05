Bestuurderde met rijverboden en vervallen keuringen gepakt Sander Bral

30 mei 2020

16u07 0

Met behulp van slimme ANPR-camera’s kon de politie in Antwerpen centrum vier voertuigen onderscheppen waarvan de keuring al zeer lang verlopen was. Eén voertuig was er zo erg aan toe dat er een attest ‘verboden tot verkeer’ werd afgeleverd.

Eén voertuig werd in opdracht van de magistraat getakeld omdat de bestuurder rondreed ondanks een rijverbod, terwijl hij sowieso slechts over een vervallen voorlopig rijbewijs beschikte. Een andere bestuurder met een voorlopig rijbewijs maakte zich schuldig aan meerdere inbreuken tegen de voorwaarden van een voorlopig rijbewijs. Hij mocht zijn tocht te voet verderzetten.

De bestuurder van een driewieler werd gecontroleerd omwille van zijn gevaarlijk rijgedrag. De man bleek niet over het juiste rijbewijs te beschikken en zal zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.