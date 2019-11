Bestuurder zonder rijbewijs en onder invloed van coke vlucht weg van politie Sander Bral

20 november 2019

Een politieploeg van de mobiele eenheid wilde dinsdagnamiddag een voertuig controleren in de Kalverstraat. Een slimme ANPR-camera had opgemerkt dat het voertuig rondreed met een gestolen nummerplaat. De bestuurder probeerde zich aan de controle te onttrekken en reed weg van de politie. De inspecteurs zetten meteen de achtervolging in.

De vluchtende bestuurder maakte tijdens de achtervolging verschillende ernstige overtredingen, reed aan hoge snelheid en bracht voetgangers, fietsers en automobilisten in gevaar. Na een tocht via onder meer de Slachthuislaan, de IJzerlaan en de Bredastraat kon de politie de bestuurder vatten ter hoogte van de Dahliastraat.

De man testte positief op het gebruik van cocaïne. Bovendien reed hij rond zonder rijbewijs, hij kon enkel een voorlopig rijbewijs uit 2006 voorleggen. De man werd meteen gearresteerd, er werd een gerechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van de feiten en de geseinde nummerplaat. Ook de procedure voor de bestuurlijke inbeslagname van het voertuig werd opgestart.

De verdachte werd intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter, hij blijft aangehouden.