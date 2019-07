Bestuurder van 'boomcar’ krijgt GAS-boete Jan Aelberts

12 juli 2019

12u12 2 Antwerpen Tijdens een controle in de Stuivenbergwijk heeft een chauffeur een GAS-boete gekregen voor de herrie die zijn ‘boomcar’ maakte, een getunede auto met zware speakers.

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk controleerde donderdagnamiddag bestuurders in de Halenstraat. Er werd zowel gecontroleerd op boorddocumenten als op bestuurders die bezig waren met de gsm achter het stuur of rondreden zonder gordel. In totaal werden 64 auto’s en 80 mensen gecontroleerd. Eén iemand bleek nog geseind voor verhoor in een gerechtelijk onderzoek. Eén wagen was niet correct ingeschreven en één zogenaamde ‘boomcar’ kreeg een GAS-boete voor overlast. Zeven bestuurders werden betrapt met hun gsm achter het stuur en drie bestuurders droegen geen gordel.