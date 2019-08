Bestuurder speed pedelec (52) zwaargewond na botsing met Vespa op ‘zwart’ kruispunt Caroline Van de Pol

07 augustus 2019

18u23 2 Antwerpen Een 52-jarige fietser uit Berchem is levensgevaarlijk gewond geraakt na een frontale botsing met een Vespa in Ekeren. Het ongeluk speelde zich af op het ‘zwart’ kruispunt van de Ferdinand Verbieststraat met de Ekersesteenweg. “Niets te vroeg dat het fietspad hier wordt heraangelegd”, zegt de zaakvoerster van een taverne vlakbij het ongeval.

De 52-jarige fietser uit Berchem wilde dinsdagavond laat rond 23.30 uur het fietspad oprijden net voor de verkeerslichten aan het kruispunt met de Ferdinand Verbieststraat. Daar is de stoeprand echter niet afgeschuind zoals aan het zebrapad. De man reed dan maar de Ekersesteenweg op, tegen het verkeer in. Net op dat moment kwam een jong koppel uit Ekeren op een Vespa aangereden. Zij waren op de terugweg van een cinemabezoek en reden richting Ekeren Centrum.

Sven Lommaert van de Antwerpse politie: “De Vespa-rijder werd op zijn rijbaan plots geconfronteerd met de spookrijdende speed pedelec. De twee bestuurders probeerden elkaar nog te ontwijken maar weken allebei naar dezelfde kant uit.”

De speed pedelec-bestuurder werd in levensgevaar naar het UZA gebracht. Hij raakte zwaargewond aan zijn hoofd en liep een hersenbloeding op. Het koppel op de Vespa werd licht gekwetst naar het ZNA Jan Palfijn gebracht.

Zwart punt voor fietsers

Het ongeval van dinsdagnacht werd druk besproken in Taverne Rozemaai vlakbij de plaats van het ongeval. “Het kruispunt hier is een gevaarlijke plaats voor fietsers, er gebeuren vaker ongelukken”, vertelt zaakvoerster Linda. “Het is niets te vroeg dat het fietspad hier wordt heraangelegd. De werken zijn volop bezig. Fietsers die uit de Ferdinand Verbieststraat komen en richting stadscentrum willen, hoeven met het nieuwe fietspad de Ekersesteenweg niet meer over te steken.”

Ook uit een onderzoek van gastprofessor Dirk Lauwers (UA) blijkt dat de plaats van het ongeval gevaarlijk is voor fietsers. Met zijn team analyseerde hij de fietsongevallen in Antwerpen van de voorbije vijf jaar. De gebieden met een grote kans op een fietsongeluk werden op de kaart aangeduid in het rood. De botsing van voorbije nacht gebeurde in een van deze risicogebieden (zie cirkel op de kaart).

Defensief rijden

Een speed pedelec is een snelle elektrische fiets die dankzij een kleine motor tot 45 kilometer per uur kan rijden. “De verkoop van deze e-bike is de laatste jaren enorm gestegen in Vlaanderen, en vooral in de provincie Antwerpen”, vertelt fietsenverkoper Giani (28) van iBike op het Eilandje. Deze stijging in het gebruik van elektrische fietsen hangt samen met het verhoogde aantal ongevallen ermee. Volgens Giani is rijden met een speed pedelec niet gevaarlijk zolang het verantwoord gebruikt wordt. “E-bikegebruikers moeten zich aan de snelheid en de verkeersregels houden. Het is ook belangrijk om er defensief mee te rijden want autobestuurders zijn het vaak niet gewend dat een fietser zo snel kan gaan.”

In België moeten bestuurders van een speed pedelec in het bezit zijn van een rijbewijs en ook een helm dragen. Het slachtoffer van vannacht voldeed aan beide verplichtingen. Volgens Sven Lommaert van de Antwerpse politie lag de oorzaak van het ongeluk bij het verkeerde manoeuvre van de fietser en niet bij het feit dat hij met een speed pedelec reed. “De fietser reed in de tegenovergestelde richting op de baan. Als hij dat met een gewone fiets had gedaan, was dat ongeval ook gebeurd”, legt hij uit.