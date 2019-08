Bestuurder speed pedelec (52) zwaargewond na botsing met Vespa in Ekeren CVDP

07 augustus 2019

08u08 74 Antwerpen Dinsdagnacht omstreeks halftwaalf reed een speed pedelec frontaal in op een Vespa op de Ekersesteenweg richting Ekeren. De fietser raakte levensgevaarlijk gewond.

De 52-jarige fietser uit Berchem wilde het fietspad oprijden net voor de verkeerslichten aan het kruispunt met de Ferdinand Verbieststraat. Omdat de borduur te hoog was, draaide hij terug de baan op tegen de richting in, waarop de Vespa hem frontaal raakte. “De twee bestuurders probeerden elkaar nog te ontwijken maar kozen beiden voor dezelfde kant”, vertelt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. De fietser werd in levensgevaar naar het UZA gebracht met een zwaar polytrauma. De Vesparijders van 27 en 28 jaar uit Ekeren, werden licht gekwetst naar het ZNA Jan Palfijn gebracht.