Bestuurder rijdt onder invloed van lachgas en geeft politie valse naam Jan Aelberts

08 juli 2019

09u34 14 Antwerpen Tijdens een controleactie van de Antwerpse verkeerspolitie werd een bestuurder aan de kant gezet die onder invloed was van lachgas. Hij gaf de inspecteurs een valse naam.

Omdat zijn toestand vergelijkbaar was met dronkenschap, werd zijn rijbewijs in overleg met het parket meteen voor 15 dagen ingetrokken. De bestuurder gaf aanvankelijk een valse naam op om aan deze straf te ontsnappen, want na controle bleek dat hij enkel over een voorlopig rijbewijs beschikte. Omdat hij ‘s avonds reed zonder begeleider, maar met passagiers en zonder ‘L’ op zijn voertuig, kreeg hij nog een aantal andere inbreuken aan zijn broek.

Tijdens de actie werden nog acht chauffeurs betrapt die door het rode licht reden, drie die met hun gsm bezig waren en drie die zonder rijbewijs reden. Verder droegen drie motorrijders geen beschermende kledij, waren twee wagens niet geldig gekeurd en was één voertuig niet correct ingeschreven. Tot slot kregen vier bestuurders een boete voor foutief voorsorteren, twee voor het niet verlenen van voorrang en één voor het foutief gebruiken van de claxon.