Bestuurder rijdt elektriciteitskast aan flarden en pleegt vluchtmisdrijf Sander Bral

09 september 2019

Een politie-inspecteur in burger merkte zondagochtend een aanrijding op in de Mechelsesteenweg. Een wagen was ingereden op de gevel van een woning en had daarbij een elektriciteitskastje beschadigd. Na een kort discussie stapten de twee inzittenden van de wagen opnieuw in en reden ze weg via de Sint-Jozefstraat, ondanks de beschadigingen aan hun voertuig. De inspecteur kon de nummerplaat van het voertuig en één van de vermoedelijke inzittenden identificeren. Ze worden opgespoord. De schade aan de gevel bleef beperkt, maar op het voet- en fietspad bleven wel heel wat brokstukken van de wagen achter en het elektriciteitskastje werd volledig vernield.