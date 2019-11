Bestuurder rijdt door rood voor ogen van de politie Jan Aelberts

24 november 2019

11u14 0 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam van de regio West controleerde in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad. Op de Paardenmarkt werd een voertuig opgemerkt dat op ‘sportieve’ wijze door het rode licht reed.

De bestuurder werd aan een controle onderworpen en blies positief. Hij kreeg een boete en zijn rijbewijs werd ingetrokken.

In de Limastraat werd een bestuurder met een voorlopig rijbewijs opgemerkt die geen ‘L’ had bevestigd en in de weekendnachten niet mocht rijden. Zij werd aan de kant gezet. Tot slot werden nog enkele parkeerovertredingen beboet, was er nog één keuring vervallen en zat er een kindje op een achterbank zonder veiligheidsgordel.