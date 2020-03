Bestuurder onder invloed van drugs verliest meteen rijbewijs Sander Bral

04 maart 2020

12u51 0

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid van de lokale politie heeft van dinsdagmiddag tot -avond een actie gedaan met de focus op drugs en alcohol in het verkeer, op opgedreven bromfietsen en andere inbreuken. De politie vatte post aan de Schroeilaan en de Jan De Voslei op het Kiel. Eén bestuurder had drugs genomen. De politie trok het rijbewijs meteen in voor vijftien dagen. Twee bestuurders hadden geen geldig verzekeringsbewijs aan boord. De politie liet een voertuig takelen omdat het niet verzekerd was. Nog iemand kreeg een proces-verbaal omdat de technische keuring van het voertuig niet in orde was. Tot slot bleef ook een wildplasser niet onbestraft.