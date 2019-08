Bestuurder onder invloed (25) vlucht weg van politie met 100 km per uur Sander Bral

23 augustus 2019

Een politie-eenheid van het prostitutieteam merkte donderdagavond een voertuig op dat zich onverantwoord gedroeg in het verkeer. De politie had het vermoeden dat de bestuurder onder invloed reed en deed het voertuig stoppen voor controle. De bestuurder dacht daar het zijne van en toen de inspecteurs bijna aan zijn portier waren, zette de man de vlucht in.

Daarvoor moest hij zijn voertuig keren en tijdens dat manoeuvre raakte het vluchtende voertuig het politievoertuig. Wat volgde, was een tien minuten durende achtervolging op het Zuid. Verschillende eenheden van noodhulp kwamen versterking bieden. De bestuurder negeerde verschillende keren het rode stoplicht en haalde snelheden hoger dan honderd kilometer per uur.

Aan de Kasteelstraat werd de auto gestopt en de bestuurder overmeesterd. De man van 25 jaar werd meegenomen naar het cellencomplex ter ontnuchtering. Tegen hem worden verschillende pv’s opgesteld. Onder meer voor gewapende weerspannigheid, drugsbezit, alcohol en drugs in het verkeer en een verkeersongeval met stoffelijke schade én vluchtmisdrijf. Uiteraard zal de man zich ook moeten verantwoorden voor alle gemaakte verkeersovertredingen.