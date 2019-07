Bestuurder met ingetrokken rijbewijs na vier dagen opnieuw betrapt op druggebruik Sander Bral

22 juli 2019

De verkeerspolitie van Antwerpen hield tijdens de nationale feestdag een uitgebreide controleactie. Er werd toezicht gehouden met anonieme motoren en controleposten ingericht met politiemotoren. Tijdens de actie werden elf openstaande boetes geïnd bij buitenlandse bestuurders, goed voor 1.666 euro. 26 bestuurders reden in een niet toegelaten richting. Acht bestuurders sloegen af waar het niet mocht en twee bestuurders negeerden een verbodsbord. Eén automobilist reed rond zonder keuring. Zes bestuurders waren aan het bellen tijdens het rijden. Vijf motorrijders droegen geen veiligheidskledij en kregen een boete.

Een bestuurder in een onverzekerde wagen legde een positieve speekseltest af. Hij was slechts vier dagen geleden betrapt toen hij onder invloed van drugs rondreed en zijn rijbewijs werd toen ingetrokken voor vijftien dagen. Nu werd de onverzekerde wagen in beslag genomen en geïmmobiliseerd in opdracht van het parket. Zij zullen beslissen of en wanner hij zijn wagen terugkrijgt.