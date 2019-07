Bestuurder haalt politievoertuig in “omdat het niet snel genoeg gaat” Sander Bral

15 juli 2019

12u52 0 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam van de regio West van de lokale politie heeft het afgelopen weekend op verschillende plaatsen gecontroleerd. 33 bestuurders werden bekeurd voor vijftig overtredingen. Eén ongeduldige bestuurder werd beboet omdat hij een politievoertuig inhield.

Vrijdagnacht werd aan de Brouwersvliet een personenwagen in beslag genomen omdat het voertuig niet gekeurd en verzekerd was. De bestuurder kon geen rijbewijs tonen en werd nog gezocht voor een belangrijk verhoor. Op het kruispunt van de Sint-Katelijnevest met de Meirbrug werd dezelfde nacht een bestuurder met onaangepast rijgedrag aan de kant gezet. De keuring van het voertuig was al sinds valentijnsdag vervallen.

Twee keer door rood

Aan het Hessenplein werd een auto geïmmobiliseerd omdat het geseind stond in het kader van een faillissement. Ook de keuring ervan was sinds midden mei vervallen. In de nacht van zaterdag op zondag werd ook een voertuig tegengehouden dat niet gekeurd was. Aan de Tolstraat trok een auto opvallend hard op en werd aan de kant gezet voor onverantwoord rijgedrag. Aan de Oosterweelstraat reed een auto twee keer na mekaar door een rood verkeerslicht. De bestuurder had geen rijbewijs op zak, geen keuringsbewijs aan boord en blies positief bij de ademtest. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingetrokken.

Aan de Orteliuskaai werd een leerling-bestuurder gestopt die ‘s nachts niet mocht rijden. Hij had geen ‘L’ voorzien, er was geen begeleider en hij had twee passagiers aan boord. Bovendien was het kenteken achteraan niet leesbaar omdat de verlichting ervan stuk was. Aan de Oudeleeuwenrui durfde een bestuurder het aan om bij het inhalen van het herkenbare politievoertuig te toeteren “omdat het niet snel genoeg ging” volgens de bestuurder. Ook die bestuurder werd aan de kant gezet.

Net als een bromfietser die aan de Ernest Van Dijckkaai met een passagier zonder helm rond reed. De tweewieler was ook niet verzekerd en werd dus in beslag genomen. Tot slot werd er nog een auto in beslag genomen aan de Sint-Michielskaai. Het voertuig had geen inschrijvingsbewijs aan boord, de keuring was vervallen sinds begin december 2018, het was niet verzekerd en het voorlopige rijbewijs van de bestuurder was vervallen.