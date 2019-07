Bestuurder gepakt onder invloed van drugs: rijbewijs vijftien dagen kwijt Sander Bral

17 juli 2019

16u23 0

Het verkeersondersteuningsteam en het wijkteam van de regio West van de lokale politie hebben dinsdag samen een actie gehouden waarbij ze actief toezicht hebben gehouden op het verkeer. Acht bestuurders kregen een gas-boete voor parkeerinbreuken, twaalf voertuigen reden door het rode verkeerslicht, ook één voetganger negeerde het rode stoplicht.

Drie voertuigen reden rond met een verlopen keuring. Drie andere bestuurders reden over de witte doorlopende lijn. En dan was er nog een voertuig waarvan de kentekenplaat niet meer leesbaar was.

De politie is ook een voertuig achterna gereden dat geen gebruik maakte van de richtingaanwijzer. De bestuurder van die auto vertoonde uiterlijke kenmerken van druggebruik. Er werd een speekseltest en -analyse gedaan. Aangezien de resultaten positief waren, werd het rijbewijs van die bestuurder onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.