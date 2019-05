Bestuurder dondert met Mini Cooper in ondergrondse garage en vlucht weg Jan Aelberts

30 mei 2019

07u50 2 Antwerpen In Mortsel is een chauffeur met zijn auto in een ondergrondse parkeergarage gedonderd. Hij sloeg daarna op de vlucht.

De bestuurder verliest iets voor zonsopkomst de controle over zijn Mini Cooper bij het uit rijden van de Prins Leopoldlei in Mortsel. Als hij de Mechelsesteenweg op rijdt, gaat hij door de middenberm. Hij komt pas tot stilstand nadat hij de snuit van zijn Mini via de kortste weg een ondergrondse parkeergarage in helpt. Daarna slaat de bestuurder op de vlucht. De politie is naar hem op zoek. Bij het ongeval raakt niemand gewond, de Mini wordt getakeld.