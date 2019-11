Bestuurder bedreigt koppel met mes omdat ze weg versperren: 3 maanden cel geëist BJS

26 november 2019

16u08 0 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft drie maanden cel en 800 euro boete geëist in een zaak van verkeersagressie. Beklaagde N.C. zou in de zomer van 2018 een koppel bedreigd hebben. Reden? Ze versperden met hun wagen de weg. N.C. ontkent alles en vraagt de vrijspraak.

De feiten gebeurden op 6 augustus 2018 in de Antwerpse binnenstad. Beklaagde N.C., die als installateur bij een telecombedrijf werkt, was die dag met zijn bestelwagen onderweg in Antwerpen. In de Schuttershofstraat stond hij stil omdat een koppel hun auto aan het uitladen was.

Het ongeduld van N.C. was duidelijk groot, want de man begon luid te claxonneren. Volgens een getuige escaleerde de situatie daarna. N.C. zou zijn uitgestapt en zou het koppel met een mes hebben bedreigd.

“Leugens”

Door het tumult dat was ontstaan, kwamen omstaanders snel ter plaatse. N.C. koos daarop het hazenpad en reed weg. Omdat een getuige zijn nummerplaat had genoteerd, kon N.C. makkelijk opgespoord worden.

In de rechtbank ontkende N.C. dinsdag met klem dat hij verkeersagressie had gepleegd. Hij wil de vrijspraak. “Ik heb inderdaad geclaxonneerd, net zoals alle andere wachtenden achter mij. Dat ik die mensen met een mes heb bedreigd, is een leugen.”

Vonnis op 10 december.