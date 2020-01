Bestuurder (35) die vuilniswagen inhaalt over voetpad, ziet auto in beslag genomen Jan Aelberts

24 januari 2020

15u12 2 Antwerpen Een ongeduldige bestuurder (35) haalde donderdag een vuilniswagen op ronde in over het voetpad. Een voetganger ontsnapte nipt aan een aanrijding. De politie, die achter de bestuurder stond aan te schuiven, kon hem meteen inrekenen. Zijn auto werd in beslag genomen. “Onze mensen van de stadsreiniging worden dagelijks geconfronteerd met agressie. Onaanvaardbaar", reageert schepen voor Stadsonderhoud Fons Duchateau (N-VA).

Een politieteam in burger, dat met een anonieme wagen reed, stond donderdag aan te schuiven in een file in de Blijde Inkomststraat. Daar was een vuilniswagen op ronde. Die was gestopt vlak voor het kruispunt met de Langstraat. Een ongeduldige bestuurder reed vlak voor het politievoertuig langs links het voetpad op. Daarna reed de auto tussen de woningen en een geparkeerde auto door om de vuilniswagen voorbij te gaan. Op dat moment wandelde een voetganger voorbij in de richting van de Turnhoutsebaan. Die moest wegspringen om een aanrijding te voorkomen.

Ook de ophalers van de vuilniswagen werden in gevaar gebracht. De politie reed de gevaarlijke bestuurder achterna. Die was gezien de sportieve en onaangepaste rijstijl snel uit beeld verdwenen. Wat verder op een parking onderschepte de politie hem. De bestuurder kreeg te horen dat zijn auto al zeker voor 15 dagen bestuurlijk in beslag genomen wordt.

Schouderklopje

Schepen voor Stadsonderhoud Fons Duchateau geeft de politie een schouderklopje. “Dit is de aanpak die nodig is”, aldus Duchateau. “Onze mensen van de stadsreiniging worden dagelijks geconfronteerd met deze en andere vormen van agressie. Dat is onaanvaardbaar. Wij zullen ons als stad steeds burgerlijke partij stellen.”

