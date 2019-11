Bestuurder(32) gepakt met cannabis omdat hij gordel niet droeg Sander Bral

07 november 2019

18u03 0 Antwerpen Een voetpatrouille van het verkeersondersteuningsteam West van de lokale politie stelde dinsdag vast dat een bestuurder in de Leopoldstraat zijn veiligheidsgordel niet droeg.

In de Arenbergstraat deden ze de wagen stoppen. De bestuurder moest de papieren van de wagen geven en tijdens die controle werd een sterke cannabisgeur waargenomen. De speekseltest die daarop volgde, was positief. De man gaf ook meteen zelf een zakje cannabis af aan de agenten. Het rijbewijs van de 32-jarige bestuurder werd ingetrokken voor vijftien dagen. Later zal hij zich mogen verantwoorden bij de politierechter.