Bestuurder (18) zonder rijbewijs maakt het bont in huurwagen Sander Bral

30 oktober 2019

Een interventiepatrouille van de lokale politie merkte in de nacht van dinsdag op woensdag een voertuig op dat op de Waalsekaai met hoge snelheid rondreed. Het sneed andere weggebruikers de pas af en maakte geen gebruik van de richtingaanwijzers. De patrouille onderschepte het voertuig en ging over tot controle. De achttienjarige bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen. Hij reed rond in een huurvoertuig, maar maakte gebruik van een account dat gehackt bleek. Tot slot was hij ook gekend voor eerdere feiten. Zijn twee passagiers mochten beschikken, maar de bestuurder werd overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan voor verder onderzoek.