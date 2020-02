Bestelwagen propvol alcohol: douane int 30.000 euro aan achterstallige accijnzen en boete op alcohol Sander Bral

02 februari 2020

12u33 2 Antwerpen De politie van Antwerpen en de douane hielden afgelopen weekend een bestelwagen tegen die volgepropt zat met alcoholische dranken. De bestuurder reed rond zonder verzekering. De douane inde meteen 30.000 euro voor de achterstallige accijnzen. In totaal kon de douane voor 100.000 euro achterstallige boetes innen bij 79 gecontroleerde voertuigen.

Het wijkteam van het Kiel controleerde samen met het verkeersondersteuningsteam en de douane voertuigen op de Jan de Voslei en in de Richard Baseleerstraat. Er werden boorddocumenten gecontroleerd en de douane inde achterstallige boetes. In totaal werden 79 voertuigen gecontroleerd. De douane kon voor bijna 100.000 (!) euro aan achterstallige boetes innen. Wanneer iemand niet kon betalen, werd het voertuig in beslag genomen. Ook een niet-verzekerd voertuig werd door de politie met beslag verzwaard. Verder werden bestuurders met een vervallen keuring beboet.

Eén bestuurder reed rond zonder verzekering met een grote hoeveelheid alcoholische dranken in het voertuig. De douane inde de achterstallige accijnzen en een boete op de alcohol, goed voor 30.000 euro.