Bestelwagen overladen: 2,1 ton wc-papier te veel in laadbak Patrick Lefelon

23 maart 2020

14u15 0 Antwerpen De motards van de Antwerpse verkeerspolitie patrouilleerden het voorbije weekend in Antwerpen. Hierbij hadden ze aandacht voor de geldende maatregelen rond Covid-19 en natuurlijk ook voor de verkeersveiligheid.

De meest opmerkelijke vaststelling was een lichte vrachtwagen die er overladen uit zag. Hij werd door de inspecteurs aan de kant gezet. In de laadbak stak ruim 5,6 ton toiletpapier terwijl het toegelaten gewicht maximum 3,5 ton bedroeg. De inspecteurs verplichtten de chauffeur om het overtollige gewicht (2,1 ton) uit te laden. De duizenden rollen moesten door een andere vrachtwagen worden opgepikt.

De overtreding leverde de bestuurder 1.800 euro boete op, ook de keuring van de vrachtwagen werd ingetrokken.

80 waar 50 mag

Er werd ook gecontroleerd op snelheid. Het voorbije weekend reden in totaal 1.713 bestuurders langs de camera, van 259 hardrijders werd een foto gemaakt. Vijf bestuurders reden meer dan 80 kilometer per uur in straten waar de maximumsnelheid 50 was. Hun rijbewijs wordt ingetrokken en ze zullen voor de politierechter moeten verschijnen.