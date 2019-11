Beste nieuwkomer, beste Aziaat en beste dessert komen allemaal uit Antwerpen volgens nieuwe gids Gault&Millau Sander Bral

04 november 2019

18u58 0 Antwerpen Volgens de inspecteurs van restaurantgids Gault&Millau België is David Martin van restaurant Le Paix in Anderlecht de beste chef van het jaar. Hof van Cleve van Peter Goossens is opnieuw de beste zaak van het land. Drie awards voor beste nieuwkomer, beste Aziaat en beste dessert gingen maandagmiddag naar Antwerpen op de prijsuitreiking in AED Studios in Lint. Zeven restaurants uit de provincie haalden een score van 17 of meer op 20.

Zoals elk jaar viel ook Antwerpen in de prijzen op de gids van Gault&Millau die maandagmiddag werd aangekondigd. Sterrenchef Nick Bril mocht dubbel vieren. Met zijn bekende restaurant The Jane scoorde hij met 18 op 20 nog hoger dan vorige jaren. The Jane is volgens Gault&Millau nu het derde beste restaurant van de provincie. Met het pas geopende hotelrestaurant August ontving Nick Bril ook de prijs voor beste nieuwkomer. August scoort 15 op 20.

De Aziaat van het jaar gaat ook naar de Koekenstad, met Dim Dining op de Vrijdagmarkt, dat in september nog het eerste Saké Festival in Antwerpen organiseerde. Het dessert van het jaar ging dan weer naar Adriana Zafiris en Frederic Castro van Soma in de Wolstraat.

In totaal scoorden zeven restaurants uit de provincie 17 of meer op 20.

1) Lunch-Lounge Het Gebaar Antwerpen 18,0

2) ’t Zilte Antwerpen 18,0

3) The Jane Antwerpen 18,0

4) Nuance Duffel 17,5

5) De Schone Van Boskoop Boechout 17,0

6) Pastrolae Reet 17,0

7) ’t Fornuis Antwerpen 17,0