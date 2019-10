Beslissing over vervolging in zaak van ‘verkeerde crematie’ valt eind deze maand BJS

03 oktober 2019

16u33 0 Antwerpen De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft zich donderdag gebogen over de zaak rond de ongewilde crematie van Jozef Verswijver uit Willebroek. Eind deze maand wordt beslist of er een strafzaak tegen de begrafenisondernemer komt.

Jozef Verswijver (85) stierf op 1 juni 2015 in een Antwerps ziekenhuis aan een slepende ziekte. De familie bestelde bij een begrafenisondernemer een klassieke begrafenis. Toen de familie een laatste groet wilde uitbrengen, bleek het lichaam gecremeerd. Zijn kist en die van een man uit Merksem waren verwisseld. “Daarna is geprobeerd om die fout te verdoezelen”, zeggen zijn dochter Elza en haar man.

Het onderzoek was eigenlijk rond, maar in mei 2018 werden toch nieuw onderzoeksdaden toegestaan. Onder meer de ambtenaar van de burgerlijke stand werd verhoord. Het extra onderzoek bracht wederom geen strafbare zaken aan het licht en het gerecht besliste uiteindelijk om niemand te vervolgen.

Dochter Elza en haar man legden zich niet neer bij die beslissing en gingen in beroep. De zaak is donderdag door de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen behandeld. Eind deze maand valt een arrest. Dan wordt duidelijk of de begrafenisondernemer zich voor de rechter moet verantwoorden.