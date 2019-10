Beschuldigde Pokémonmoord ook verdacht van poging tot doodslag én verkrachting celgenoot BJS

16 oktober 2019

16u27 0 Antwerpen Jonny Van Den Broeck (27), die vanaf vrijdag voor het Antwerpse hof van assisen terechtstaat in de zaak van de zogenaamde Pokémonmoord, wordt ervan verdacht dat hij een celgenoot heeft verkracht én heeft proberen doden.

Jonny Van Den Broeck zit al bijna twee jaar opgesloten in de gevangenis op verdenking van de moord op Shashia Moreau (20). Daar deed zich begin 2019 een incident voor met een celgenoot. Dat blijkt althans uit een proces-verbaal dat op 9 februari door de speurders van de federale politie werd opgesteld en waarin Van Den Broeck wordt verdacht van een poging tot doodslag en een verkrachting ten aanzien van een celgenoot. Verdere details over het incident ontbreken.

Voor de feiten werd een apart onderzoek, los van de moordzaak, geopend. Maar of het ooit tot een zaak komt, is eerder onwaarschijnlijk. “Het is woord tegen woord”, zegt een ingewijde.

Van Den Broeck staat vanaf vrijdag voor het assisenhof terecht voor zijn betrokkenheid in de zogenaamde Pokémonmoord. De beschuldigde had op 7 februari 2017 met Shashia Moreau afgesproken in Antwerpen om Pokémonfiguurtjes te ruilen. Het meisje verdween daarna spoorloos. Van Den Broeck werd een dag later aan de tand gevoeld door de politie, maar hij beweerde dat Moreau niet was komen opdagen. Hij werd daarin tegengesproken door camerabeelden uit de buurt. Daarop was te zien hoe ze samen vanuit het Centraal Station naar zijn woning aan de Van Stralenstraat waren gewandeld. Shashia was mee naar binnen gegaan, maar was niet meer naar buiten gekomen.

Op 9 februari 2017 werd het lichaam van het meisje aangetroffen bij graafwerken in de binnentuin van zijn woning. Ze was met geweld om het leven gebracht. Van Den Broeck gaf daarna toe dat hij haar ontmoet had, maar kon zich het verdere verloop van die dag niet meer herinneren. Ook twee jaar na de feiten blijft hij vasthouden aan dat geheugenverlies, maar volgens de gerechtspsychiater is dat meer dan waarschijnlijk geveinsd. Jonny Van Den Broeck werd toerekeningsvatbaar bevonden.