Beschuldigde getuigt voor assisenjury over moord op zijn vrouw: “Best mogelijk dat ik haar heb gewurgd. Dat herinner ik me niet meer” Jasper van der Schoot

22 september 2020

17u14 0 Antwerpen “Ik hield van mijn vrouw en het was nooit mijn bedoeling om haar het leven te ontnemen.” Dat verklaarde Yonas Mesfin Tela (42) tijdens zijn verhoor voor het Antwerpse hof van assisen, waar hij terechtstaat voor de moord op zijn echtgenote Abeba Teumezgi Mebrahtom (29). Toen de inspecteurs aan Yonas vroegen of hij haar gewurgd had, antwoordde hij: “Maybe”.

De beschuldigde, die van Eritrese afkomst is, kwam in 2014 naar België en werd officieel als vluchteling erkend, maar dat ging allerminst van een leien dakje. “Ik had veel stress. Als vluchteling had ik het een en het ander verwacht. Ik kon mijn gezin naar België laten komen, maar andere dingen heb ik niet gekregen. Ik moest van de ene instantie naar de andere lopen. Ik zocht hulp, maar ik kreeg ze niet.”

Abeba, die ook Eritrese roots had, was vijftien jaar toen ze met Yonas trouwde, een huwelijk dat door hun ouders werd georganiseerd. Een jaar na Yonas’ aankomst in België reisde Abeba hem achterna in het kader van gezinshereniging, samen met hun twee kinderen. Later kregen ze nog een derde kind. Dat klinkt misschien als een droom die werkelijkheid wordt, maar in werkelijkheid ging het al een tijdje niet meer zo goed tussen Yonas en Abeba.

Ze sprak met het OCMW en vertelde aan de politie dat ze geen dag meer samen kon zijn met mij. Het was alsof anderen haar op die gedachten brachten. Het is die inmenging van buitenaf die ons fataal is geworden Yonas Mesfin Tela

Corrigerende tik

Yonas getuigde dat zijn vrouw de laatste tijd geen respect meer voor hem had. “Ik wil haar van niets beschuldigen, want ze is er niet meer. Maar we waren het over veel zaken oneens, terwijl een man en een vrouw net alles samen horen te zien. We maakten bijna dagelijks ruzie.”

Die ruzies bleven niet altijd volledig geweldloos. Yonas verklaarde dat het nooit zijn intentie was om Abeba te slaan, maar dat hij gelijktijdig zijn echtgenote wilde ‘corrigeren’ ten einde haar ‘op het juiste pad’ te brengen. “Ze sprak met het OCMW en vertelde aan de politie dat ze geen dag meer samen kon zijn met mij”, verduidelijkt de beklaagde. “Het was alsof anderen haar op die gedachten brachten. Ik voelde me erg buitengesloten. Het is die inmenging van anderen die ons fataal is geworden”.

De ruzie die Abeba fataal werd vond plaats op 1 oktober 2018, bijna twee jaar geleden. Yonas voelde zich niet goed en had Abeba meerdere keren geslagen. Hij kon zich niet meer herinneren waar hij haar geraakt had en of dat met de vuist of met de vlakke hand was geweest.

Toegedekt met laken

“Ik zag dat het erg was en dat was voor mij ook schrikken. Ik belde de ambulance en zei dat ze dood was in de hoop dat er dan sneller hulp zou komen.” Volgens de case officer van de lokale recherche is dat laatste helemaal niet waar. “Het is op initiatief van de operator van de dienst 112 dat er toch een ambulance werd gestuurd.”

Tijdens het onderzoek beriep Yonas zich voortdurend op zijn zwijgrecht. Dat heb ik in een onderzoek naar dergelijke zware feiten nog nooit meegemaakt Case officer van de lokale recherche

Yonas had het slachtoffer zelf op bed gelegd en toegedekt met een laken. De ambulanciers hadden haar nog proberen te reanimeren en naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een dag later overleed. Naast de letsels die van de slagen afkomstig waren, werden er in haar hals wurgsporen vastgesteld. “Het is best mogelijk dat ik haar ook gewurgd heb. Dat kan ik me niet meer herinneren”, verduidelijkte de beschuldigde. De ambulanciers vonden dat Yonas zich de hele tijd heel rustig en apathisch had gedragen.

Volgens Yonas was Abeba’s dood een ongeluk. “Ik had anders moeten handelen, want door mijn slagen is ze er niet meer en ben ik er ook deels niet meer. Het had niet zo moeten aflopen. Ik was naar België gekomen om met mijn gezin een goed leven op te bouwen. Ik voel me schuldig, maar daar heeft ze nu niets meer aan.”

Weinig empathie

Yonas’ gedrag en antwoorden leken eigenaardig en getuigden niet onmiddellijk van schuldbesef of empathie met het slachtoffer. Volgens de case officer heeft Yonas zich tijdens het onderzoek naar de dood van zijn vrouw altijd op zijn zwijgrecht beroepen. “Dat heb ik in een onderzoek naar dergelijke zware feiten nog nooit meegemaakt”.

De MUG-arts had de politie ingelicht over de wurgsporen in de hals van het slachtoffer. Toen de inspecteurs aan Yonas vroegen of hij haar gewurgd had, antwoordde hij: “Maybe”. De beschuldigde werd daarop overgebracht naar het politiekantoor. “Hij beriep zich tijdens dat eerste verhoor op zijn zwijgrecht en legde geen verklaring af. Hij vroeg ook niet hoe het met het slachtoffer ging. Ook in de drie latere verhoren beriep hij zich telkens op zijn zwijgrecht.

Het slachtoffer had grijpletsels aan beide armen. De bloeduitstortingen in de halsstreek en de puntbloedingen in de ogen werden veroorzaakt door wurging Wetsdokter

Minstens dertig seconden knijpen

Tijdens de autopsie van Abeba werden er nog andere letsels vastgesteld. Ze had forse kneuzingen ter hoogte van het gelaat, de oren, de onderkaak en het bovenste deel van de borstkas. “Dat wijst op stomp, kneuzend geweld”, aldus de wetsdokter. “Het slachtoffer had eveneens grijpletsels aan beide armen. De bloeduitstortingen in de halsstreek en de puntbloedingen in de ogen werden veroorzaakt door wurging”.

Om dergelijke puntbloedingen te veroorzaken, moet er volgens de deskundige minstens dertig seconden constant geknepen worden en aangezien het slachtoffer zich daar ongetwijfeld tegen verzet had, waarschijnlijk nog wat langer. Niettemin blijft Yonas erbij dat hij zich niet kan herinneren of hij Abeba heeft gewurgd of niet.

De beschuldigde was allerminst aan zijn proefstuk toe als het om intrafamiliaal geweld gaat. Op 26 september 2016 en op 17 oktober 2016 had het slachtoffer bij de politie van Sambreville, waar het stel destijds woonde, aangifte gedaan van slagen door haar echtgenoot. Ook nadat ze naar Antwerpen waren verhuisd, deden er zich incidenten voor op 4 september 2018 en op 21 april 2018. In dat laatste geval waren beiden dronken en was er sprake van wederzijdse slagen.