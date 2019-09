Beschikbare bouwgronden slinken: Antwerpse vastgoedspeler Antonissen Development Group trekt naar Luxemburg ADA

21 september 2019

11u03 0 Antwerpen Nu het aantal beschikbare bouwgronden in België zienderogen slinkt, kijken steeds meer Belgische vastgoedspelers en -investeerders over de grens, richting Luxemburg. Die markt boomt als nooit tevoren. Dat blijkt uit een marktanalyse die Antonissen Development Group heeft gemaakt om zijn eerste stappen op de Luxemburgse markt voor te bereiden. De Antwerpse vastgoedspeler breidt dan ook zijn activiteiten uit en huurt daarvoor zelfs een nieuw kantoor in de Luxemburgse hoofdstad.

Tussen 2010 en 2017 daalde het aantal onbebouwde percelen in Vlaanderen met maar liefst bijna een kwart. Met de bouwshift in het achterhoofd zet die trend zich ook de komende jaren verder. En dat begint de vastgoedsector te voelen. Voor de herontwikkeling van bestaande, verloederde of leegstaande sites is er wel nog ruimte, maar ook dat aantal is in dalende lijn.

“Het aantal bouwgronden en sites die in aanmerking komen om herontwikkeld te worden in ons land, wordt steeds kleiner. Tegelijk neemt het aantal vastgoedbedrijven toe. Daardoor ben je als bedrijf verplicht om tegen elkaar op te bieden en meer risico’s te nemen. En op de lange termijn jaagt dit de prijzen van nieuwbouwprojecten de hoogte in, waardoor het voor gezinnen net moeilijker wordt om een betaalbare woning te vinden”, vertelt Sven Potvin, CEO Antonissen Development Group.

Dat nu ook de Antwerpse groep bewust voor Luxemburg kiest hoeft niet te verwonderen. Luxemburg is namelijk een interessante markt. Vooral op het vlak van residentieel vastgoed is er een zeer grote vraag naar nieuwbouw en vinden maar weinig gezinnen voorlopig hun gading. Gemiddeld betaal je daar 434.701 euro voor een appartement en 729.516 euro voor een bestaand huis. Dat is een pak meer dan in België, waar een woonhuis gemiddeld 260.145 euro kost en een appartement 229.820 euro.

De dienstverlening van het nieuwe kantoor in Luxemburg zal zich vooral toespitsen op het zoeken naar nieuwe projecten. Het hoofdkantoor blijft op het Antwerpse Eilandje.