Bervoetstraat wordt schoolstraat AMK

20 september 2019

15u45 2 Antwerpen De Bervoetstraat in Antwerpen zal op vraag van de Sint-Ludgardis Basisschool een schoolstraat worden. Een schoolstraat is een straat nabij een onderwijsinstelling waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is. Momenteel zijn er 15 schoolstraten in de stad Antwerpen, de Bervoetstraat is nummer 16.

Vanaf 23 september, maandag dus, is Antwerpen een schoolstraat rijker. Dat gebeurde op vraag van de Sint-Ludgardisschool, omdat er veel verkeer door de smalle straat rijdt. Zo hoopt men de verkeersveiligheid voor leerlingen en buurtbewoners te verbeteren. Een nadarhek, dat ter hoogte van de Terninckstraat geplaatst wordt, zal de straat vanaf 23 september afsluiten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer aan het begin en het einde van de schooldag. De toegang is verboden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 8.30 uur en van 15.15 tot 15.35 uur, en op woensdag van 8 tot 8.30 uur en van 12 tot 12.20 uur. Wagens die geparkeerd staan in de schoolstraat kunnen altijd stapvoets de Bervoetstraat uitrijden.

Proefproject

Het gaat wel nog maar over een proefproject, dat zes maanden zal duren. In die periode wordt gekeken of het afsluiten van de schoolstraat geen te grote gevolgen heeft voor de omliggende straten. “Maar ook op het vlak van engagement van de school is er evaluatie nodig, want dit vraagt inzet van vrijwilligers”, zegt het kabinet Kennis. “Is die inzet gegarandeerd en permanent? In het geval van Sint-Ludgardis lijkt dit geen probleem te zijn, want vorige week zijn 9 mensen vrijwillig een 3 uur durende opleiding van ‘gemachtigd toezichter’ gaan volgen bij de politie.”