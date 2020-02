Beroepsproces tegen sadistische jongerenbende in april behandeld

BJS

21 februari 2020

14u15 0 Antwerpen Voor het Antwerpse hof van beroep is de zaak ingeleid van de ‘Bende van horen, zien en zwijgen’, een sadistische jongerenbende die een hele reeks geweldsdelicten en overvallen op haar kerfstok heeft. Zwaarste feit is de moordpoging op een jongeman, die eerst urenlang op gruwelijke wijze gefolterd werd. De zaak wordt op 30 april behandeld.

De feiten gebeurden allemaal in een tijdspanne van amper twee maanden, in oktober en november 2018. Het gaat om home invasions, afpersing en overvallen. Het zwaarste feit speelde zich af op 28 en 29 oktober en was gericht tegen een minderjarige kameraad, van wie ze dachten dat hij hen verlinkt had bij de politie.

Het slachtoffer werd twee dagen vastgehouden op het appartement van een bendelid en gefolterd. Hij werd afgeranseld met buizen en snoeren en gestoken met een schroevendraaier. De jongeman kreeg een brandende sigaret in de mond en zijn arm werd verbrand met een gloeiend hete stijltang. Er werden ook foto’s en filmpjes van de folterpraktijken gemaakt.

Tuinhuis

Toen het slachtoffer hen plannen hoorde maken over het dumpen van zijn lichaam, was hij via een schuifraam kunnen ontsnappen. Hij werd in zijn ondergoed op het dak van een tuinhuis in Boom aangetroffen met een gebroken neus, kneuzingen en brand- en steekwonden over heel zijn lichaam.

Hoofdbeklaagde Dylan V.A. (19) kreeg begin november in eerste aanleg veertien jaar cel en werd ook voor vijftien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. De andere beklaagden kregen celstraffen van vier tot twaalf jaar opgelegd. Bij de uitspraak ontstond grote commotie in de Antwerpse rechtbank. Eén van de jongeren wilde na het vonnis immers niet geboeid worden. Hij zocht ruzie met de politie en het kwam tot een vechtpartij. De politie besloot daarop om de zaal te ontruimen.