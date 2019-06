Beroemde kledingwinkel Jagré doet boeken toe Jan Aelberts

29 juni 2019

19u16 0 Antwerpen De in Vlaanderen wereldbekende kledingwinkel Jagré op de Bisschoppenhoflaan in Deurne is niet meer. De eigenaars hebben de boeken neergelegd.

Het bruidshuis was jarenlang een icoon in Deurne en ver daarbuiten. Heel wat bekende Vlamingen, actrices en missen droegen de avond- en trouwjurken van Jagré. De zaak sponsorde ook verschillende tv-programma’s als Ella, Zone stad, FC de kampioenen en The Voice. Er wordt gezocht naar een overnemer die de volledige winkel onder zijn hoede wilt nemen. De meer dan 600 jurken die er nu nog hangen, staan te koop aan flinke kortingen tot vijftig procent.