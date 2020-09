Bereidheid tot vaccineren neemt af, blijkt uit Grote Coronastudie AMK

10 september 2020

14u45 2 Antwerpen Dinsdag stond de negentiende editie van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen op de agenda. Daaruit bleek dat de overgrote meerderheid zich wil laten vaccineren, al neemt dat aantal wel lichtjes af. Meer dan de helft van de leerlingen en hun ouders wil ook af van het mondmasker in de klas.

Deze week namen 23.000 Belgen deel aan de bevraging, de eerste enquête na de start van het nieuwe schooljaar. De wetenschappers namen dan ook enkele schoolgerelateerde vragen mee op in de bevraging. Er was verder ook aandacht voor de houding van de Belgen tegenover een vaccin.

Uit een eerste analyse van de data bleek dat de bereidheid tot vaccineren licht afneemt. “Waar eind juli nog 87,6 procent zei zich zeker of waarschijnlijk te laten vaccineren, is dat nu gedaald naar 76,6 procent", legt prof. Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven) uit. “De groep die zich zeker of allicht niet zal laten inenten, wordt wat groter: van 4,8 naar 9,5 procent. Waarschijnlijk speelt het toenemende aantal antivaccinatieboodschappen hier een rol.” Drie respondenten op vier zegt (eerder) akkoord te zijn met de stelling dat nieuwe vaccins gepaard gaan met meer risico’s. Net iets meer dan de helft geeft ook aan bezorgd te zijn over eventuele ernstige bijwerkingen van een vaccin.

Mondmasker in de klas

De enquête vroeg ook naar ons standpunt over een mondmasker in de klas. “Niet helemaal verrassend zijn mensen werkzaam in het onderwijs de grootste voorstander van het verplicht dragen van een mondmasker: net iets meer dan de helft geeft dat aan. Een ander beeld bij leerlingen en hun ouders: in beide groepen is ongeveer een op drie voorstander van de mondmaskerplicht. ‘Het verhindert de interactie’ en ‘het verlaagt de concentratie’ zijn de belangrijkste argumenten contra het masker.” Opvallend: meer dan de helft van de – kleine groep deelnemende – leerlingen zegt dat een masker toch geen nut heeft. Die mening wordt veel minder gedeeld door ouders en mensen die in het onderwijs werken.