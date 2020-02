Berchemse studenten rijden met oldtimer door Marokko voor het goede doel



Stijn Defoirdt en Caroline Van de Pol

18 februari 2020

17u58 1 Antwerpen Antoine Wiertz (20) en Arnaud Lefever (23) uit Berchem vertrokken vandaag naar Frankrijk om er samen met 38 andere Belgische jongeren te starten aan de 4L Trophy. Tijdens deze rally door de Marokkaanse woestijn brengen ze schoolmateriaal naar afgelegen gebieden voor het goede doel.

De 4L Trophy is een tiendaagse humanitaire rally door de Marokkaanse woestijn die jaarlijks georganiseerd wordt in samenwerking met ESC Rennes School of Business. Met een oldtimer Renault 4 delen studenten schoolmateriaal en droge voeding uit in afgelegen Marokkaanse gebieden. In totaal nemen er 1500 studenten van over de hele wereld deel aan deze missie.

Sponsoring

Antoine, student autotechnologie, en Arnaud, student automotive management, vertrokken dinsdagnamiddag vanuit het Brusselse Jubelpark samen met de 38 andere Belgische deelnemers. Met hun oldtimer Renault 4, die ze met behulp van sponsoring verbouwden voor 11.000 euro, rijden ze naar Biarritz in Frankrijk vanwaar ze donderdag via Gibraltar zullen de boot naar Marokko zullen nemen.

Tijdens de rally zullen ze hun weg moeten vinden door de Marokkaanse woestijn met behulp van een wegbeschrijving. Het gebruik van een gps of een gsm is verboden. Antoine en Arnaud kijken uit naar de missie: “Het is leuk om te rijden met de oldtimer Renault 4. Je voelt er elk hobbeltje op de weg mee en hoort de wind tot binnen blazen.”