Berchem Sport trekt verplicht naakt douchen bij jeugdspelers voorlopig in

Antwerpen

De club gaat met een aantal instanties, zoals Unia, samenzitten om haar standpunt klaar en duidelijk te kunnen bepalen. “Dan volgt er binnen twee weken nieuw overleg met de ouders om een oplossing uit te werken”, zegt jeugdvoorzitter Dirk Lambrechts.

Berchem Sport laat jeugdspelers de komende twee weken opnieuw vrij beslissen of ze met of zonder slip douchen. De club last een bezinningsmoment in na de commotie die donderdagavond was ontstaan. Een groep ouders protesteerde tegen de verplichting voor spelers onder 16 jaar om naakt te douchen.