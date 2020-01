Berchem huldigt sportlaureaten op 23 januari JAA

13 januari 2020

16u01 0 Antwerpen De Berchemse sportlaureaten worden op donderdag 23 januari gehuldigd in het cultuurcentrum van het district.

Berchem is trots op zijn sporters en zet ze dan ook graag in de kijker. In het cultuurcentrum van Berchem zullen Berchemnaars die in 2019 een knappe sportieve prestatie leverden worden gehuldigd. Het feest gaat door op 23 januari. De huldiging is vrij toegankelijk voor iedereen. De show start om 20 uur, de deuren openen een half uurtje eerder.

Afspraak in het CC van Berchem in de Driekoningenstraat.