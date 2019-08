Berchem ademt streetart: meer dan 100 graffitiartiesten op ‘Meeting of Styles’ Jan Aelberts

11 augustus 2019

15u51 1 Antwerpen Aan de Berchemse Zomerfabriek vindt nog tot zondagavond de zestiende editie van Meeting of Styles plaats. Meer dan 100 graffitiartiesten komen er samen om zo'n vier vierkante kilometer muur te herwerken tot kunst.

Met het festival profileert Berchem zich als hét streetartdistrict van onze stad. In en rond de Minkelersstraat worden zo'n 6.000 spuitbussen in de strijd gegooid. En dat levert spectaculaire murals op. De eerste editie, in 2003, werd nog mee op poten gezet door topacteur Matthias Schoenaerts, zelf met zijn crew verantwoordelijk voor heel wat graffitikunst in Antwerpen. Dit jaar stond zijn agenda te vol om zelf aanwezig te zijn in Berchem, maar Zenith - zoals zijn alter ego heet - blijft wel actief in onze stad. Zo gaf hij eerder dit jaar nog kleur aan het viaduct van Berchem Station, duidelijk te zien van op de Posthofbrug.