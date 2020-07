Bendeleden bekennen aanslagen in drugsmilieu aan Park Spoor Noord

Patrick Lefelon

01 juli 2020

12u58 3 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft woensdag vijf mannen tussen 19 en 27 jaar naar de correctionele rechtbank verwezen voor een reeks geweldsdelicten in de buurt van het Antwerpse Park Spoor Noord in het voorjaar van 2019. Enkele verdachten hebben (gedeeltelijke) bekentenissen afgelegd.

In de vroege ochtend van 6 maart 2019 werd rond 4 uur brand gesticht aan een VW Golf in de Biekorfstraat en een BMW in de Rupelstraat in Antwerpen. Diezelfde ochtend werd rond 6.30 uur nog een Renault Clio in brand gestoken in de Emiel Vanderveldestraat in Hoboken. In de nacht van 11 op 12 maart een woning in de Biekorfstraat werd beschoten.

In de nacht van 15 op 16 maart 2019 werden in de Rupelstraat nepgranaten gegooid. Wat later, in de nacht van 18 op 19 maart, werd een échte granaat gegooid in de Biekorfstraat, die schade veroorzaakte aan meerdere gevels en wagens.

Camerabeelden

De feiten kaderden in een oorlog in het drugsmilieu. De familie El M. had het aan de stok gekregen met de families F. en El H. De vijf verdachten die nu naar de rechtbank zijn verwezen, komen allemaal uit het kamp van de familie El M., waaronder twee Younes en Mohameld El M. Zij zijn allebei nog aangehouden. Twee andere verdachten Younes B. en Mohamed El F. zitten thuis met een elektronische enkelband. Een vijfde verdachte is voorlopig vrijgelaten.

Verschillende verdachten hebben (gedeeltelijke) bekentenissen afgelegd. Eén van hen gaf toe dat hij de nepgranaten had aangekocht. Een andere verdachte werd herkend op camerabeelden. Bij een huiszoeking vond de politie dezelfde kledij als te zien was op die beelden. Er is ook een vingerafdruk van één van de verdachten op een lepel van een granaat gevonden.

Over wie de opdracht heeft gegeven voor de aanslagen, reppen de bendeleden met geen woord.

“De feiten zijn onder meer gekwalificeerd als vernieling door ontploffing van een gebouw, met het vermoeden van menselijke aanwezigheid bij nacht, drugshandel in vereniging, brandstichting bij nacht, vernieling van voertuigen, verboden wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie”, aldus het parket.