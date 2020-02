Bende steelt drugscontainer nadat politie 315 kg cocaïne er al had uitgehaald Patrick Lefelon/Kristof Pieters

20 februari 2020

14u59 26 Antwerpen/Beveren De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft in twee acties in totaal dertien verdachten, onder wie verschillende havenarbeiders, aangehouden. Zij worden ervan verdacht in totaal 1,8 ton cocaïne te hebben ingevoerd vanuit Zuid-Amerika. Eén van de verdachten is een ceelbaas die havenarbeiders aanstuurt op de containerkades. De bende werkte in opdracht van de Hollandse organisatie van Martien R., de “godfather van de Brabantse onderwereld.”

De eerste actie vond dinsdag al plaats onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het onderzoek startte in mei 2019 nadat de douane Antwerpen 392 kg cocaïne aantrof tussen een deklading parkethout uit Bolivia.

In samenwerking met de Boliviaanse autoriteiten konden hierbij meerdere arrestaties worden verricht in Zuid-Amerika.

Het Belgische onderzoek leidde tot de ontdekking van een nieuw transport, waardoor in november 2019 opnieuw 775 kg cocaïne kon worden in beslag genomen. Deze keer werden de drugs en de deklading hout verzonden vanuit Ecuador.

Tweedehandsauto’s

Verder bleek dat een eerdere inbeslagname door de Antwerpse douane van 315 kg cocaïne in maart 2019 ook aan deze organisatie kon worden toegeschreven.

Deze drugs waren toen verborgen in metaalschroot. De criminele organisatie heeft nadien nog op spectaculaire wijze de container gestolen op de terreinen waar deze gestald stond. Gelukkig waren de drugs toen al verwijderd door de douane. In tussentijd was de organisatie ook bezig met het opzetten van een nieuwe drugslijn tussen Colombia en Antwerpen. Hierbij wilde men gebruik maken van tweedehandsvoertuigen.

De actie resulteerde in een 14-tal huiszoekingen uitgevoerd in de streek rond Aalst en Brussel. Acht verdachten zijn aangehouden. Sommigen zijn reeds gekend voor eerdere feiten

Tweede actie

In een tweede actie donderdagmorgen werden vijf verdachten gearresteerd door de federale gerechtelijke politie Antwerpen. Het onderzoek startte in september 2019 naar aanleiding van verdachte contacten die een 46-jarige havenarbeider uit Zwijndrecht onderhield met gekende criminelen.

Uit het verdere onderzoek bleek dat de havenarbeider betrokken zou zijn bij de invoer van containers met cocaïne uit Zuid-Amerika en kwam aan het licht dat in oktober 2019 een invoer met eindbestemming Nederland gelukt zou zijn. Er konden duidelijke bindingen aangetoond worden met meerdere Nederlandse criminele organisaties.

Zo konden directe linken gelegd worden naar een woonwagenkamp in het Nederlandse Oss. Dit kamp kwam eerder naar voor in gerechtelijke onderzoeken in Nederland naar aanleiding van betrokkenheid bij bijvoorbeeld grootschalige drugs- en wapenhandel en afrekeningen in het milieu.

De centrale figuur in deze criminele organisatie is Martien R. (49), ook de ‘Godfather van de Brabantse onderwereld’ wordt genoemd.

Tijdens het onderzoek kon deze organisatie in verband gebracht worden met een inbeslagname op kaai 1700 op 9 april 2019 van 315 kilo cocaïne die verstopt zat tussen klei.

Donderdagmorgen werd een 10-tal huiszoekingen uitgevoerd in België (Antwerpen, Beveren, Hamme, Hemiksem, Kallo, Kapellen en Zwijndrecht) en één in Nederland (Putte).

Vijf mensen zijn gearresteerd: het gaat om mannen van 35, 35, 44, 46 en 56 jaar. Tijdens de zoekingen werden verschillende cryptofoons, twee voertuigen, één motorfiets en cash geld in beslag genomen.