Bende pikt 2.000 werktuigen op bouwwerven en bestelwagens CVDP/PLA

17 december 2019

11u39 8 Antwerpen Zware jongen Sebastijan A. (43) van Bulgaarse afkomst zou een bende hebben geleid die honderden stuks werkmateriaal heeft gestolen uit bestelwagens en op bouwwerven. Maandagochtend werden vijf personen aangehouden. Sebastijan A. werd in 2016 al veroordeeld tot 5 jaar cel voor een ontvoering.

Het onderzoek startte eind juli 2019. De verdachten opereerden vanuit een woning in Merksem en hadden in het bijzonder oog voor het duurdere materiaal van de merken Hilti, Bosch, Festool en Makita. Een Bulgaars koppel uit de Houthulststraat in Merksem stond in voor de heling van de toestellen. Uit het verder onderzoek bleek dat de lokale politie Antwerpen begin juni al een huiszoeking had uitgevoerd bij het koppel in Merksem. Op dat moment werden 550 stuks aan werkmateriaal in beslag genomen. De federale politie Antwerpen nam het onderzoek over.

Het onderzoek bracht uiteindelijk ernstige aanwijzingen aan het licht voor werfdiefstallen en diefstallen uit werfvoertuigen door een bende van een achttal Bulgaren. Ze hielden zich ook bezig met de heling van de gestolen toestellen. Na een aantal maanden intensief speurwerk werden de verblijfplaatsen, de vervoermiddelen en de stockageplaatsen van de bende achterhaald. Het gestolen goed werd verkocht op tweedehandssites.

Ondertussen zouden ongeveer twintig diefstallen, verspreid over het land, aan deze Bulgaarse bende gelinkt kunnen worden. In Duitsland is op dit ogenblik een 40-tal benadeelden geïdentificeerd.

Zware jongen

Maandagochtend werden tien huiszoekingen uitgevoerd op verschillende locaties in Antwerpen en werden verschillende garages, stockageruimtes en woningen leeggehaald. Meer dan 2.000 stuks gestolen werktuigen van onder andere Hilti, Bosch en Dewalt werden in beslag genomen, maar ook voertuigen en cash geld.

Van de acht verdachten die werden gearresteerd wordt de 43-jarige Sebastijan A., als het kopstuk gezien. De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd in 2016 veroordeeld tot 5 jaar cel voor de ontvoering van een 72-jarige Nederlander. Die man werd meegenomen uit Vlissingen en moest zijn vrijlating afkopen door 25.000 euro losgeld uit een bankautomaat te halen. Dat mislukte echter en de ontvoerders moesten de Nederlander laten gaan.

BEhalve kopstuk Sebastijan A. werden gisteren ook zijn echtgenote en zijn schoonzoon zijn gearresteerd. Vijf verdachten zijn uiteindelijk in de cel opgesloten. Het gaat om één vrouw en vijf mannen tussen 22 en 49 jaar. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet.