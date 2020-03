Bende met 700 kg cocaïne loopt tegen de lamp Patrick Lefelon

01 april 2020

00u28 0 Antwerpen Bij een tussenkomst van de federale gerechtelijke politie (FGP) zijn maandag vier verdachten gearresteerd terwijl zij een lading cocaïne uit een container probeerden te halen. De arrestatie gebeurde in een loods in de Tweemontstraat in Deurne.

Volgens onze informatie zijn vier verdachten opgepakt waarvan drie Albanezen en een Nederlandse truckchauffeur. De politie was getipt over het transport en had een observatie georganiseerd. De Nederlandse trucker werd gevolgd toen hij vanuit de haven met zijn lading naar een loods in de Tweemontstraat in Deurne reed.

Daar deed de politie een inval en stootte zo op de lading van 700 kg cocaïne. Er werden maandag minstens vier opgepakt en dinsdagmiddag voor de onderzoeksrechter geleid. Of zij allemaal aangehouden blijven, kon het parket dinsdagavond nog niet bevestigen.

Bananen

Maandag werd door de Nederlandse douane in Rotterdam al een container met een partij van 865 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container geladen met ananassen. De container was afkomstig uit Costa Rica en bestemd voor een bedrijf in Antwerpen. Het bedrijf heeft niets te maken met de smokkel.