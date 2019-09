Belgisch team Powerchair Hockey moet zelf geld inzamelen om op EK te geraken ADA

02 september 2019

16u14 0 Antwerpen Eden Hazard en Kevin De Bruyne die deur aan deur gaan om wijn te verkopen om zo geld in te zamelen om naar een Europees of wereldampioenschap te kunnen: het lijkt te gek voor woorden, maar biet voor de spelers van ons Belgische nationale Powerchair Hockeyteam. Hoewel ze tot de wereldtop behoren moeten ze zelf geld bij elkaar zoeken om tot in het Finse Pajulathi te geraken.

Powerchair hockey is, zoals de naam al doet vermoeden, hockey dat wordt beoefend door mensen met een fysieke beperking. Spelers die vanwege hun handicap amper kracht hebben, bevestigen hun speciale stick of T-stick aan hun rolstoel. Alle andere spelen met een floorball stick of handstick. Het uiteindelijke doel is, net zoals gewone hockey, meer doelpunten maken dan de tegenstander.

Maar geld om het nationale team naar het WK in Pajulahti, Finland te brengen volgend jaar is er niet. “Powerchair Hockey wordt momenteel internationaal beoefend door twaalf erkende landen. Hierdoor is de sport niet paralympisch en worden atleten niet financieel ondersteunt. Om paralympisch te zijn moet de sport in elk continent worden beoefend en moet een minimaal aantal landen de sport beoefenen. De enige ondersteuning die we krijgen is van de overkoepelende organisatie Parantee-Psylos. Zij steunen ons financieel, dit helpt ons een beetje, maar is niet genoeg om alles te bekostigen.” vertelt speler Glenn Nouws uit Kapellen.

38.000 euro nodig

België deed het de afgelopen jaren erg goed op grote tornooien. Het werd in 2008 vijfde op het EK in eigen land en in 2014 zelfs tweede op het WK in Duitsland. “Vanwege die prestaties van afgelopen jaren zijn we rechtstreeks geplaatst voor het EK 2020. Om er te geraken en deel te nemen aan dit grote toernooi moet het hele team en onze assistenten een grote som geld neertellen. Reken al gauw op 38.000 euro.”

Maar dat geld is er dus niet en daarom probeert het team zoveel mogelijk bij elkaar te zamelen. Momenteel proberen de spelers en staf dat via een wijnactie, inzamelacties op Facebook en een snoepactie. “Daarnaast willen we bedrijven aanschrijven voor een kleine of een grote donatie naar keuze. Maar dit is vrij moeilijk om echt dit bedrag bijeen te brengen. Lukt het niet om het volledige bedrag bijeen te zamelen, dan moet het team het overige bedrag zelf bekostigen”, aldus Nouwe.

Wie Glenn en zijn team wil steunen kan terecht op de Facebook pagina van het Belgian National Team of Powerchair Hockey.