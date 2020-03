Belgisch-Nederlandse taskforce probeert Antwerpse haven zo goed mogelijk door coronacrisis te loodsen Philippe Truyts

17 maart 2020

20u23 6 Antwerpen Een Belgische lockdown of niet, de Antwerpse haven doet er alles aan om volledig operationeel te blijven. Een taskforce komt donderdag opnieuw samen om de situatie op te volgen. Eventueel legt de taskforce extra maatregelen op. De petrochemische bedrijven met een volcontinu-systeem gaan indien mogelijk de ploegen beperken. Er zijn dan steeds noodploegen beschikbaar wanneer er mensen ziek vallen door het coronavirus.

De Antwerpse haven telt circa 60.000 werknemers . Ze is voor de bevoorrading van ons land van het grootste belang. “We werken actief mee om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden”, zo zegt Port of Antwerp. Vorige week kwam voor het eerst een grens- en sectoroverschrijdende taskforce samen. Deelnemers daaraan zijn Alfaport-Voka, ASV, Cepa, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de Vlaamse Waterweg, de Douane, het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en zelfs de Nederlandse Rijkswaterstaat. Bedoeling is om de hele keten draaiende te houden. Donderdag is er een nieuwe bijeenkomst.

Een inschatting van de economische gevolgen is moeilijk door de grote onzekerheid over de verspreiding van het coronavirus.

De Antwerpse haven laat weten dat ze permanent de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Europese Unie en de Belgische overheid op. Alle evenementen die niet noodzakelijk zijn, worden geannuleerd. Bezoekers kunnen enkel op kritische werkplekken worden toegelaten als het niet anders kan.

Schepen gescreend

Verder moeten alle inkomende schepen een document voorleggen waarmee de kapitein 24 uur voor het opvaren naar Antwerpen aangeeft of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn. Een lijst van de laatste tien aangelopen havens hoort daar ook bij. Saniport (FOD Volksgezondheid) screent daarna het schip.

Hoe hard het coronavirus de haven economisch zal treffen, is koffiedik kijken. “Een inschatting van de economische gevolgen is nu moeilijk door de grote onzekerheid over de verspreiding van het coronavirus”, klinkt het. Wellicht pakt het havenbestuur tegen 10 à 15 april uit met cijfers. De komende weken komen er sowieso al 15 containerschepen minder uit Azië aan.

Petrochemie draait

Antwerpen is na Houston (VS) de tweede grootste petrochemische cluster ter wereld, met bedrijven als BASF, Lanxess, Evonik, Exxon Mobil en Total. De scheikundige sector beklemtoont inmiddels dat ze de productie zoveel mogelijk op peil wil houden. “Heel wat bedrijven leveren immers basisingrediënten voor zuiver drinkwater, voeding, geneesmiddelen, handzeep en andere hygiënische beschermingsmiddelen”, zo zegt sectorfederatie Essenscia.

Waar dat mogelijk is, zullen de teams in de fabrieken die 24/24 en 7/7 draaien een beetje beperkt worden. Vallen er zieken in de ploegen, dan kan men nog een beroep doen op noodteams. Bij shiftwissels komen de medewerkers niet met elkaar in contact. Sommige bedrijven hebben temperatuurcontroles ingevoerd of denken eraan. Andere bedrijven vragen hun personeel om aan zelfcontrole te doen.

Enkel het onmisbare personeel krijgt nog toegang tot de controlekamers. Toetsenborden, telefoons en andere apparatuur in die kamers die vaak in handen komen van verschillende mensen, worden regelmatig gedesinfecteerd.