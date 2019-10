Belgisch brood met netels en rode biet wint goud op WK bakkers ADA

24 oktober 2019

10u02 2 Antwerpen De Antwerpse bakkers Berre Ceuppens, Stijn Van Kerckhoven en hun coach Frank van Vaerenbergh mogen tevreden terugblikken op hun passage op Mondial du Pain in Nantes in Frankrijk. Met hun vijfde plaats hebben ze hun ticket beet voor The Best of Mondial du Pain. Bovendien veroverden ze goud in de discipline ‘nutritionele broden’.

Berre Ceuppens, Stijn Van Kerckhoven en hun coach Frank van Vaerenbergh, werkzaam bij het PIVA, behaalden deze week de 5de plaats op Mondial du Pain in Nantes, zeg maar het wereldkampioenschap voor bakkers. Met hun zuurdesembrood met een infuus van netels, rode biet en amandeltjes, gingen ze in de categorie ‘nutritionele broden’ zelfs met het goud aan de haal. Ze versloegen in die reeks teams van 15 andere landen waaronder Japan, Taiwan, Frankrijk en Italië. Door deze puike prestatie ontvingen de drie ook een ticket voor “The Best of Mondial du Pain” dat in 2020 plaatsvindt in Peru. Daar nemen de zes beste landen het nog eens tegen elkaar op.

Gedeputeerde Luk Lemmens is alvast trots op het team: “Dit schitterende resultaat is een mooi bewijs dat PIVA’s broodje gebakken is wat betreft de hoge onderwijskwaliteit. Ik feliciteer het team van harte. En laat dit voor onze leerlingen een aanmoediging tot volharding zijn. Zeker voor onze zesdejaars die de kleuren van PIVA zullen verdedigen op de internationale wedstrijd AEHT Annual Conference & Competions volgende maand.”

In de 7de editie van dit WK voor bakkers moesten de bakkers in een tijdspanne van tien uur onder andere twee soorten baguettes, verschillende sierbroden, nutritionele broden, croissants, vier soorten koffiekoeken, brioches, twee soorten belegde broodjes, brood typisch voor je land en een decoratief sierstuk in deeg bereiden. Het team uit Japan won uiteindelijk de wedstrijd, de Belgen eindigden op een zeer lovenswaardige 5de plaats.