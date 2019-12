Belgiëlei in Antwerpen afgezet voor familiaal geweld in flatgebouw Jan Aelberts

12 december 2019

00u24 0 Antwerpen De Antwerpse politie is met steun van het Snelle Respons Team (SRT) en de brandweer donderdagavond uitgerukt naar de Belgiëlei voor een geval van familiaal geweld op de achtste etage van een flatgebouw. Even leek er sprake te zijn van een gijzeling, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Het kruispunt met de Lange Leemstraat werd rond 22.30 uur volledig afgezet en de politie stelde een ruime perimeter in. Het verkeer moest omrijden, trams werden stilgelegd. Er werd rekening gehouden met een gijzeling, maar of die ook heeft plaatsgevonden kan de politie niet bevestigen. Via de brandweerladder hielp het SRT van de Antwerpse politie de situatie te ontmijnen. “Ondertussen is alles onder controle”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Het gaat om een intrafamiliale situatie, één iemand geraakte daarbij lichtgewond.” De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Hij zal daarna gecolloqueerd worden en kampte dus naar alle waarschijnlijkheid met psychische problemen.

Rond middernacht werd de Belgiëlei grotendeels opnieuw vrijgegeven.