Belgen verdedigen Europese Kubb-titel op Linkeroever: “Iedereen is bang van ons” ADA

05 juli 2019

15u02 3

Het Europees kampioenschap Kubb is neergestreken in Antwerpen. Onder een stralende zon en helderblauwe hemel wagen tweehonderd spelers uit twaalf verschillende landen zich aan het spelletje waarbij je met een houten stok de koning van de andere partij moet omver werpen. Een spelletje dat overigens steeds meer aan populariteit wint.

Bovendien blijken wij Belgen ook erg goed te zijn in het kubben. “We verdedigen onze Europese titel”, vertelt woordvoerster Els Debrucker. “Andere landen spelen met een klein hartje tegen ons. In het begin deden ze wat minachtend over dat kleine landje maar vandaag is België een topland wat betreft kubb. Het zou dan ook heel mooi zijn als we onze titel in eigen land kunnen verlengen.”

Het spel kent zijn oorsprong in Zweden en deinde stelselmatig verder uit over Europa. En hoewel het spel steeds populairder wordt, is de kubb-familie nog eerder klein. “De spelers komen elkaar tegen op verschillende tornooien in Europa. Dat zorgt voor een speciale band. Tijdens de wedstrijd kan het er hard aan toe gaan maar nadien drinken we met ze’n allen een pintje en is de sfeer heel vriendschappelijk.”

Zaterdag weten we of de Belgen hun Europese titel hebben kunnen verlengen.